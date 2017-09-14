Попытавшийся покончить с собой в Белгороде мужчина умер в больнице

Пожилой мужчина, который в центре Белгорода вытащил из багажника машины тело своего работодателя, а потом пытался покончить с собой, скончался в больнице от огнестрельных ранений. Об этом в четверг, 14 сентября, старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) Елена Козырева сообщила РИА Новости.

По словам Козыревой, следствие рассматривает несколько версий произошедшего. Среди них — версия о том, что 65-летний житель Белгородского района работал у 34-летнего жителя Белгорода. Работодатель условия договора не выполнял, из-за чего между мужчинами произошел конфликт.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям 105 «Убийство» и статье 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия».

Ранее 14 сентября стало известно, что попытавшийся свести счеты с жизнью мужчина 1952 года рождения выжил и был госпитализирован, а погибший — местный житель 1983 года рождения. Инцидент произошел напротив здания областного правительства и попал в объективы камер наблюдения.

На кадрах видно, как мужчина достает тело из машины, а через некоторое время падает на землю. Место ЧП было оцеплено силовиками.