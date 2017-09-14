Попытавшийся покончить с собой в Белгороде мужчина попал на видео

Видео: ren.tv

Неизвестный мужчина, который вытащил из багажника автомобиля труп на главной площади Белгорода и попытался покончить с собой, попал на камеру видеонаблюдения. Запись публикует в четверг, 14 сентября, телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как мужчина достает тело из машины, а через некоторое время падает на землю.

Ранее руководитель регионального следственного управления СКР Елена Козырева рассказала «Ленте.ру», что попытавшийся свести счеты с жизнью мужчина 1952 года рождения выжил и был госпитализирован, а погибший — местный житель 1983 года рождения. Основная версия произошедшего — убийство в ходе ссоры. Наличие дружеских или родственных связей между мужчинами устанавливается. Выживший показания давать не может.

Ранее в четверг стало известно, что инцидент произошел напротив здания областного правительства. Место ЧП оцеплено силовиками, правоохранительные органы проводят проверку.