Следователи сообщили подробности произошедшего в центре Белгорода

Следователи подтвердили, что в результате инцидента на Соборной площади Белгорода один человек найден мертвым и еще один находится в больнице. Об этом в четверг, 14 сентября, «Ленте.ру» рассказала старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Елена Козырева.

Она уточнила, что погибший — местный житель 1983 года рождения. Установлено, что около 12:00 на центральную площадь города въехал автомобиль, водитель извлек из багажника тело мужчины и попытался покончить с собой.

Очевидцы вызвали скорую помощь, совершивший попытку суицида житель Белгородского района 1952 года рождения был госпитализирован.

Как пояснил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, основная версия произошедшего — убийство в ходе ссоры. Наличие дружеских или родственных связей между мужчинами устанавливается. Выживший показания давать не может.

Следователи возбудили уголовное дело по статье части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), сообщается на сайте областного СУ СКР.

Ранее в этот же день стало известно, что около 12:00 автомобиль выехал на главную площадь Белгорода, вышедший из машины человек вытащил из багажника труп и попытался покончить с собой. Также приводились другие версии случившегося, но они не подтвердились.