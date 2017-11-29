Воры в костюмах химзащиты угнали машину за 60 секунд

В Великобритании воры угнали машину почти за минуту, и им не понадобились ключи. Об этом сообщило британское издание The Sun.

Полицейские из графства Уэст-Мидлендс показали видео с угоном машины с камер наружного наблюдения, снятое 24 сентября. На нем видно, как двое неизвестных в костюмах химзащиты и масках используют специальное оборудование, чтобы угнать белый Mercedes.

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В небольших ящиках установлены специальные передатчики, способные уловить сигнал с ключей от машины из ближайшего здания и передать его в саму машину. Процедура занимает примерно минуту, после этого машина снимает с себя блокировку, потому что система считает, что ключ вставлен в замок зажигания.

Сержант Тим Эванс (Tim Evans) пояснил, что ролик опубликовали, чтобы предупредить граждан о методах, которыми пользуются угонщики, и призвать их лучше заботиться о безопасности своих автомобилей. Марк Сильвестр (Mark Silvester) из отдела по предотвращению преступлений посоветовал использовать рулевой замок, который закрывает все рулевое колесо, и установить на машину датчики отслеживания местонахождения.