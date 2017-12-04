Незадачливый угонщик попытался заправить Ferrari и потерпел фиаско

Видео: mirror.co.uk

В городе Санта Ана (штат Калифорния, США) задержали угонщика, который не знал, как заправить машину.

На видео с камер наружного наблюдения, оказавшемся в распоряжении Daily Mirror, можно увидеть мужчину, который пытается заправить белую Ferrari 458 Spider, но не понимает, как это сделать. Позже его арестовали полицейские, когда заметили, что он просит денег на бензин у прохожих.

Как сообщает полиция, автомобиль был захламлен и поцарапан, номера в двигателе были перебиты, а коробка передач — практически полностью разрушена.

Позже полицейские выяснили, что машину угнали из сервисного центра за две недели до появления видео: работник оставил на пассажирском сиденье ключи. Предыдущая владелица Ferrari смогла получить страховую выплату за угнанный автомобиль и купить на эти деньги Lamborghini Huracán 2018.