Машину с пенсионеркой угнали в Ленобласти

В Ивангороде Ленинградской области угнали машину, в салоне которой находилась 78-летняя пенсионерка. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщается на сайте МВД России.

Около 9:00 в полицию обратился мужчина и сообщил об угоне своего автомобиля, припаркованного возле дорожной гостиницы. На пассажирском сиденье машины находилась его пожилая мать.

«Информация об угоне была передана нарядам ГИБДД. В результате слаженных действий сотрудников полиции автомобиль был остановлен на 128-м километре автодороги "Нарва", а злоумышленник задержан. Им оказался 50-летний житель сопредельного государства», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она отметила, что пострадавшей пенсионерке потребовалась медицинская помощь.

В конце ноября у жительницы Ленинградской области угнали автомобиль с грудным ребенком. Женщина припарковала Cadillac Escalade с трехмесячным малышом в салоне возле сетевого магазина и отправилась за покупками.