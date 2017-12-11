Голый мужчина попытался угнать поезд в киевском метро

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Полностью голый мужчина распугал пассажиров поезда в киевском метро и пытался угнать состав. Кадры происшествия публикует телеканал РЕН ТВ в понедельник, 11 декабря.

На кадрах видно, как молодой человек неторопливо разгуливает по пустому составу. За ним на расстоянии следуют работники подземки и полицейские. В какой-то момент мужчина, вероятно, решает избавиться от компании и бросается с объятиями к стражу порядка и дежурному по станции, и те бегом покидают состав.

После этого странный пассажир запирается в кабине машиниста. Машинист и полицейский пытаются пробиться к нему, но у них не выходит открыть дверь в кабину из вагона. На последних кадрах видно, что машинисту в итоге все же удалось попасть на рабочее место через внешнюю дверь кабины.

Как уточняет телеканал, инцидент произошел на станции «Красный хутор». Мужчину все же удалось задержать и передать медикам.