Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:13, 13 июля 2026Силовые структуры

Следователи отреагировали на обрушение моста с детьми на российском пляже

В Приморье следователи возбудили дело по факту обрушения пирса в бухте Муравьиная
Варвара Митина (редактор)

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В Приморском крае следователи возбудили уголовное дело после обрушения моста в бухте Муравьиная на пляже Большая Тавайза. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело возбудили по статье 238 УК РФ («выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В конце мая в Приморском крае под колесами фуры обрушился мост. Сообщалось, что в момент инцидента на мосту находились дети — они ныряли с конструкции и плавали под ней. Известно о четырех пострадавших.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ФСБ раскрыла способ доставки дронов к российским аэродромам для теракта
    В Совфеде ответили на планы «коалиции желающих» разместить войска на Украине
    Каллас сделала заявление о смене правительства Украины
    Врач предупредил об опасных последствиях употребления на завтрак одного продукта
    Сотрудник крупного банка украл у клиента 267 миллионов рублей и потратил на красивую жизнь
    Алиев высказался об отношениях с Россией
    Российского «Теледроида» адаптируют в систему МКС
    Раскрыта причина эвакуации пассажиров из аэропорта в Москве
    Стало известно о нестандартном использовании ВСУ полков «Азов» и «Кракен»
    Следователи отреагировали на обрушение моста с детьми на российском пляже
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok