Следователи отреагировали на обрушение моста с детьми на российском пляже

В Приморье следователи возбудили дело по факту обрушения пирса в бухте Муравьиная

В Приморском крае следователи возбудили уголовное дело после обрушения моста в бухте Муравьиная на пляже Большая Тавайза. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело возбудили по статье 238 УК РФ («выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В конце мая в Приморском крае под колесами фуры обрушился мост. Сообщалось, что в момент инцидента на мосту находились дети — они ныряли с конструкции и плавали под ней. Известно о четырех пострадавших.