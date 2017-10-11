Хамоватым пассажирам метро посвятили безумные японские ролики с монстрами

Администрация метро Лос-Анджелеса запустила проект о правилах поведения в общественном транспорте, в рамках которого представила серию роликов с противостоянием между Супердобрячкой (Super Kind) и рыжим монстром по имени Грубиян (Rude Dude). Социальную рекламу опубликовали на YouTube-канале Metro Los Angeles.

На видео, снятые в японском стиле, героиня борется против монстра, который занимает лишние места в вагонах метро, разбрасывает мусор и загораживает проход в общественном транспорте. На протяжении серии роликов Супердобрячка с помощью песен пытает объяснить Грубияну правила хорошего поведения, однако он не реагирует. В итоге девушке приходится применять силу.