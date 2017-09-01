В сети обнаружили пассажира метро с исчезающими лодыжками

Пользователь Reddit под ником madjula заметил в нью-йоркском метро пассажира, расцветка носков которого совпала с полом вагона метрополитена. Юзер разместил фотографию «камуфляжа» и сбил с толку других пользователей.

Пользователи ресурса отметили, что наряд выглядит странно, так как со стороны кажется у мужчины отсутствуют лодыжки.

«Вот черт, в первый раз, когда я увидел это, различил просто ноги, но при ближайшем рассмотрении мне показалось, что там только штаны и туфли, но теперь я наконец вижу носки!» — пишет один из комментаторов поста.

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«Ты говоришь носки. А я нашел человека-невидимку!» — шутят другие.

Пользователи отмечали, насколько идеально носки совпадают с полом. Некоторые предположили, что они подстраиваются под любую поверхность, а кое-кто предложил устроить эксперимент: закупить много пар носков, обернуться в них и лечь на пол, чтобы казаться незаметным.

Даже после обсуждения некоторые признались, что все равно не видят на фотографии никаких носков.

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