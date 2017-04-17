В индийском метро через незащищенный Wi-Fi включили порно

Порнофильм транслировали в час пик на экране, установленном на одной из станций метро индийской столицы Нью-Дели. Об этом сообщает The Times of India.

По информации газеты, за несколько минут ролик увидели сотни пассажиров. Некоторые из них снимали происходящее на мобильные телефоны, а затем публиковали в социальных сетях.

Предварительное расследование, проведенное администрацией метро, показало, что установка дисплея на станции «Раджив Чоук» не была закончена, и кто угодно мог подключиться к нему по незащищенному Wi-Fi. Уязвимостью воспользовались трое мужчин. Они передали на экран видео со смартфона.

Правоохранительные органы изучают записи камер видеонаблюдения и пытаются установить личности злоумышленников. Их могут обвинить в нарушении акта об информационных технологиях, а также законов, запрещающих непристойную рекламу и неприличное изображение женщин.

В марте сообщалось, что в турецком городе Кастамону через динамики, используемые для уличного оповещения жителей, раздались звуки из порнофильма.