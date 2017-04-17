Порноиндустрия США приостановила работу после положительного теста актера на ВИЧ

Профессиональная ассоциация американской порноиндустрии Free Speech Coalition призвала продюсеров приостановить съемки после того, как во время плановой проверки у одного из актеров обнаружили ВИЧ. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Free Speech Coalition умалчивает, о ком именно идет речь, неизвестно также мужчина это или женщина. Ассоциация планирует повторить тест и убедиться в том, что его результаты соответствуют действительности. Кроме того, она уведомит и перепроверит возможных партнеров пострадавшего. Если произошла ошибка, мораторий на съемки отменят в среду, 19 апреля.

По данным организации, лицо, о котором идет речь, могло быть инфицировано после прошлого теста, который показал отрицательный результат. Поскольку в этот период человек не снимался в порно, вероятность заражения других исполнителей невелика. Ассоциация подчеркивает, что распространения ВИЧ во время съемок удавалось избегать более 10 лет.

Американская организация Adult Performer Advocacy Committee, защищающая права порноактеров, поддержала прекращение съемок фильмов для взрослых до прояснения ситуации.

13 апреля сообщалось, что Роскомнадзор разблокировал на территории России один из крупнейших в мире порноресурсов PornHub.