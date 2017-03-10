Звезда порнофильмов рассказала о жизни в качестве пастора

Звезда фильмов для взрослых Кристалл Бассетт (Crystal Bassette), известная под псевдонимом Надя Хилтон (Nadia Hilton), снялась в новом выпуске интернет-проекта Barcroft TV и рассказала, как стала проповедником. Ролик был опубликован на YouTube-канале шоу и за два дня собрал более 100 тысяч просмотров.

По словам девушки, после переезда в Лос-Анджелес ей пришлось сниматься в порно, чтобы обеспечить малолетнего сына. Бассетт стала героиней более 100 фильмов для взрослых, купила дом в Малибу и семь автомобилей, в том числе Ferrari и два Cadillac Escalade.

В 2014 году девушка попала в автомобильную аварию, после чего сестра впервые привела ее в церковь, и Бассетт перестала сниматься в порно. В том же году сообщалось, что девушка выходит замуж за молодого человека — проповедника, которого встретила в церкви. Позднее она сама стала протестантским пастором.

«Я больше не забочусь о своем внешнем виде или заработках. Единственная моя забота — это помощь людям», — рассказала Бассетт.

В октябре 2016 года американский репортер Джим Уокер стал актером фильмов для взрослых из-за ненависти к журналистике. 44-летний калифорниец более 20 лет проработал на принадлежащих CBS и FOX каналах, но его раздражали требования руководства любой ценой добывать эксклюзивные репортажи. В итоге он начал сниматься в порно, взяв псевдоним Даллас Стил.