Угонщик вернул нерадивой матери Cadillac с младенцем

В Ленинградской области у местной жительницы угнали автомобиль с грудным ребенком, но вернули сразу после обнаружения малыша. Как в субботу, 25 ноября, сообщили «Ленте.ру» в главном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

По данным полиции, инцидент произошел накануне в деревне Порошкино. 34-летняя жительница Всеволжского района подъехала к сетевому магазину на своем Cadillac Escalade и, заперев в машине трехмесячного сына, отправилась за покупками. Когда она вернулась, то не обнаружила машину на стоянке. Потерпевшая вызвала полицию, особо подчеркнув, что в машине находился грудной ребенок. Сообщение поступило на пульт «102» в 11:15.

Патруль незамедлительно прибыл на место происшествия. По словам женщины, в 11:30 угонщик, обнаруживший на заднем сиденье в детском кресле малыша, уже вернул автомобиль на место стоянки, а сам скрылся на Land Rover Discovery. Ребенок не пострадал, подчеркнули в полиции.

«По факту оставления ребенка опасности возбуждено уголовное дело по статье 125 УК России — "Оставление в опасности". В отношении гражданки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщил официальный представитель регионального главка МВД.

Деревня Порошкино находится в двух километрах к северу от КАДа и считается одним из элитных районов коттеджной застройки Ленинградской области.