Томичи разбили стекло Lexus ради спасения оставленного в нем младенца

Видео: obzor.westsib.ru

В Томске прохожие разбили стекло автомобиля Lexus, припаркованного возле торгового центра, чтобы вызволить из машины младенца, оставленного без присмотра. Об этом сообщает «360». Видеозапись произошедшего появилась на YouTube.

Сначала очевидцы попытались найти владельца автомобиля, затем били по колесам машины, чтобы привлечь хозяина звуками сигнализации. После этого один из прохожих выбил стекло автомобиля, чтобы достать ребенка из автомобиля при 30-градусной жаре и оказать ему первую помощь.

Когда отец ребенка вернулся, он начал вести себя агрессивно, посадил 11-месячного сына на переднее сидение и уехал. В отношении мужчины возбудили уголовное дело об оставлении в опасности. В прокуратуре сочли действия прохожих правомерными, пояснив, что «разбитые стекла не сравнимы с жизнью ребенка».