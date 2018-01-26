Полицейская машина сбила пенсионерку на собачьей упряжке в Москве

На востоке Москвы полицейская машина столкнулась с собачьей упряжкой. Об этом в пятницу, 26 января, «Ленте.ру» сообщил начальник пресс-службы столичного главка МВД Юрий Титов.

«Сегодня в районе Метрогородок произошло ДТП с участием служебного автотранспорта МВД. Водитель, старший сержант полиции, управляя Renault Logan, совершил касательное столкновение с гражданкой, управлявшей собачьей упряжкой», — рассказал полковник внутренней службы.

По его словам, полицейский сразу оказал 63-летней женщине первую помощь, вызвал на место медиков и позвонил в дежурную часть. Уже установлено, что авария произошла по вине пенсионерки с собаками: упряжка двигалась навстречу машине, а непосредственно перед столкновением животные резко изменили направление пути.

На Урале тракторист сбил пенсионерку на скорости 14 километров в час. 70-летняя жительница Магнитогорска получила перелом плечевой кости.

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