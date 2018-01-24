Блондинка в купальнике выбила ногой окно машины и попала на видео

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Белокурая американка выбила ногой окно машины виновника ДТП. Видео опубликовано на сайте газеты Miami Herald.

Инцидент произошел в Майами в районе Саус-Бич. В ролике босая блондинка в блестящем зеленом спортивном купальнике бьет ногой в окно машины со стороны переднего пассажирского сиденья и в итоге выбивает его. Ее подбадривают окружающие. Еще один мужчина пытается выбить окно со стороны водителя — виновника ДТП. Толпа наносит удары по машине до прибытия полиции. Пострадал ли кто-то в аварии, неизвестно.

Водитель, позже идентифицированный полицией как Дуайт Силвера (Dwight Silvera), все это время отсиживается в машине и отказывается выходить. В итоге его арестовали за пьяное вождение.

В понедельник, 23 января, сообщалось о публикации австралийской полицией видео с телефона пьяной девушки, транслировавшей поездку на машине в прямом эфире в социальной сети. В итоге она вылетела на обочину, но отделалась только ушибами и ссадинами. Ранее, в декабре 2017 года, ее оштрафовали и лишили прав на год и четыре месяца за вождение в нетрезвом виде, превышение скорости, опасное вождение и использование мобильного телефона за рулем.

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