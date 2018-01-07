Американец напился, сел за руль и пожаловался на себя в полицию

В американском штате Флорида пьяный водитель позвонил в экстренную службу и пожаловался на самого себя. Об этом сообщили представители офиса шерифа округа Полк в Facebook.

Инцидент произошел в канун Нового года. Некий мужчина, представившийся Майклом, позвонил в 911 и сообщил, что ведет машину, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Как слышно на опубликованной аудиозаписи разговора, диспетчер уговаривает водителя прижаться к обочине и остановиться, однако тот долго сомневается. Он не может вспомнить свою фамилию и описать, где именно находится. В итоге мужчина говорит, что все-таки припарковался у обочины, однако позже заявляет, что оставил машину посреди трассы. Утомленный расспросами водитель пожелал диспетчеру спокойной ночи и положил трубку.

Полицейским все же удалось установить местонахождение звонившего. Прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов водитель рассказал, что выпил две кружки пива, но позже заявил, что выпил три-четыре кружки, добавив, что за последние четыре дня спал всего четыре часа. Также он признался, что употреблял метамфетамин.

Оказалось, что ранее мужчина уже не раз привлекался к ответственности, в том числе за вождение в нетрезвом виде, хранение наркотиков, мелкое хулиганство и сопротивление сотрудникам полиции.

1 января в центре Сочи пьяный водитель за рулем автомобиля попытался съехать по лестнице и застрял. Как машина оказалась на лестнице, не уточнялось. Также не сообщалось, привлекли ли водителя к ответственности.

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