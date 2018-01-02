Пьяный водитель поехал по лестнице в Сочи и застрял

Автомобиль пытался съехать по лестнице в центре Сочи, однако застрял. Об этом сообщает портал sochi.com, он также публикует видео произошедшего.

По его информации, инцидент произошел в понедельник, 1 января, перед кинотеатром «Сочи». Водитель решил съехать по ступенькам, в результате машина уперлась передним бампером в асфальт.

Отмечается, что за рулем находился пьяный мужчина. Как он оказался на лестнице, неизвестно. Также не сообщается, привлекли ли его к какой-либо ответственности.

В июле 2017 года полиция в Анапе задержала пьяного водителя, который пытался на внедорожнике съехать по лестнице в центре города.

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