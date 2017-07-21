Пьяный водитель внедорожника съехал по лестнице в центре Анапы

Полиция в Анапе задержала пьяного водителя, который пытался на внедорожнике съехать по лестнице в центре города. Об этом в пятницу, 21 июля, пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю сообщила РИА Новости. Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале AnapaLife.

«В дежурную часть ОМВД России по Анапе поступило сообщение о том, что в районе рынка "Северный" автомобиль Mercedes двигается с грубым нарушением ПДД, водитель кричит на прохожих из окна автомобиля, предположительно, находится в состоянии опьянения», — рассказали агентству.

В отношении задержанного 41-летнего мужчины были составлены три административных протокола по статьям «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги», «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и «Мелкое хулиганство».

На сайте Anapa.Life уточняется, что инцидент произошел напротив мэрии, у парка 30-летия Победы. Свидетели произошедшего отметили, что номера у автомобиля были московские.