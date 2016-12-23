Появилось новое видео гонок на ВАЗе по аэропорту Казани

Видео: Борис Фельдешман / YouTube

Телеканал «360» в пятницу, 23 декабря, опубликовал полное видео с камер наружного наблюдения в аэропорту Казани, в терминал которого мужчина въехал на автомобиле ВАЗ.

Ранее в тот же день сообщалось, что нарушитель, находившийся в момент инцидента в состоянии алкогольного опьянения, приговорен судом к 15 суткам административного ареста.

40-летний житель Набережных Челнов за рулем ВАЗ-2115 протаранил стеклянную стену терминала в казанском аэропорту вечером 21 декабря. Он проехал по всему зданию, причинив многочисленные разрушения и повредив трубу водоснабжения. В результате терминал затопило водой.