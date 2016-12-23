Катавшегося на машине по аэропорту Казани лихача арестовали на 15 суток

Водителя автомобиля ВАЗ-2115, в состоянии наркотического опьянения заехавшего в терминал аэропорта Казань, арестовали на 15 суток. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пятницу, 23 декабря, в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу.

«Вчера поздно вечером судом избрана мера наказания — 15 суток административного ареста», — пояснил собеседник агентства. Он добавил, что у нарушителя нашли 3,9 грамма марихуаны.

По информации пресс-службы, на мужчину составлено «20 протоколов об административных правонарушениях, связанных с правилами дорожного движения, и два административных протокола, связанных с незаконным оборотом наркотиков».

Ранее в отношении водителя возбудили два уголовных дела, сообщается на сайте Приволжской транспортной прокуратуры. Мужчину подозревают в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (статья 318 УК РФ), а также умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества (статья 167).

Инцидент произошел поздно вечером 21 декабря. За рулем автомобиля находился 40-летний житель города Набережные Челны. Как сообщалось, его попытались остановить сотрудники ГИБДД еще на улице Ершова, но он проигнорировал их требование и направился к аэропорту. ВАЗ проехал по всему терминалу, причинив многочисленные разрушения и повредив трубу водоснабжения. Лихач нанес аэропорту ущерб на сумму свыше шести миллионов рублей.

