Лихач въехал на ВАЗе в терминал Казанского аэропорта

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Водитель автомобиля ВАЗ-2115 въехал в терминал аэропорта Казань, протаранив стеклянную стену здания, сообщает «Казанский репортер». Инцидент произошел в ночь на четверг, 23 декабря.

Водителя попытались остановить сотрудники ГИБДД еще на улице Ершова, но он проигнорировал их требование и направился к аэропорту. ВАЗ проехал по всему терминалу, причинив многочисленные разрушения и повредив трубу водоснабжения, из-за чего терминал залило водой. Когда он выехал из терминала, полицейским удалось задержать нарушителя.

Лихач нанес аэропорту ущерб на сумму свыше 6 миллионов рублей, на него составили более 10 административных протоколов.

По данным издания, виновником оказался 40-летний Руслан Нуртдинов, в прошлом сотрудник СОБРа МВД по Татарстану. Сейчас он является гендиректором и совладельцем частное детективное предприятие «Сова», расположенного в Набережных Челнах. Ранее он также руководил охранными предприятиями «Град» и «Град-1».