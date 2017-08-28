Infiniti прокатился по ступенькам главного здания МГУ

Видео: majorka_777_ / Instagram

Внедорожник Infiniti и еще один автомобиль прокатились по лестнице у входа в главное здание Московского государственного университета. Видеозапись опубликована в аккаунте majorka_777_ в Instagram.

«Не делайте так, ребята, а то такими темпами опять перекроют все», — говорится в подписи к ролику.

Судя по кадрам, рядом с лестницей припаркованы еще несколько машин, вокруг которых стоят молодые люди.

На площадке возле главного здания МГУ регулярно собираются московские стритрейсеры и любители эксклюзивных автомобилей. На них жалуются преподаватели, чьи квартиры расположены в жилом крыле университета, сообщало в апреле «Авторадио». «И ректорат, и руководство неоднократно обращались в органы внутренних дел и в ГИБДД с просьбой навести порядок», — отмечала муниципальный депутат района Раменки Марина Ивлиева.