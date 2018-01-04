Пьяный житель Уфы въехал на такси в здание полиции и станцевал

Видео: ria.ru

В Уфе по вине пьяного пассажира, сидевшего на заднем сиденье, такси врезалось в здание отдела местной полиции. Попав в участок, мужчина начал ходить из угла в угол, а потом, когда кто-то включил музыку, стал танцевать. Видео с места событий публикует РЕН ТВ.

На ролике слышно, как окружающие смеются над движениями мужчины.

Инцидент произошел вечером в среду, 3 января, передает РИА Новости. Автомобиль Daewoo Nexia въехал в здание полиции Октябрьского района Уфы. Впоследствии выяснилось, что водителя такси не было на месте. Поставив машину на ручной тормоз, он пошел в отделение полиции, чтобы рассказать стражам порядка о неадекватном попутчике. В это время сам пассажир спустил ручной тормоз, в результате чего автомобиль покатился.

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