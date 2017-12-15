Жестокое обращение полицейских в США с женщиной в наручниках попало на видео

Американка Тиффани Макнейл подала в суд на полицейских из города Колдуотер, штат Мичиган, за жестокое обращение с ней во время задержания. Помимо этого, она обвиняет их в клевете и сокрытии фактов. Видео с места инцидента публикует New York Post.

В июле 2017 года 31-летнюю американку задержали после ссоры с мужем и доставили в участок. Надели наручники и повалили на пол. От сильного удара Макнейл потеряла сознание и разбила лицо. Потом ей наложили 17 швов над глазом.

Стражи порядка попытались все списать на действия самой потерпевшей, заявив, что наручники на нее надели за оказание сопротивления сотрудникам органов правопорядка и упала, неудачно приземлившись, она сама.

Однако видео с камеры наружного наблюдения полностью подтверждает правоту потерпевшей.

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