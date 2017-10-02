Полицейских в Нью-Йорке заподозрили в групповом изнасиловании 18-летней девушки

Восемнадцатилетняя жительница района Бруклин (Нью-Йорк) обвинила двоих офицеров полиции в изнасиловании. Об этом сообщает New York Daily News.

«Я подверглась жестокому изнасилованию. Теперь я живу в шоке. Когда я вижу полицейских, меня охватывает паника», — заявила потерпевшая через своего адвоката.

По информации издания, патрульные проводили рейд по пресечению незаконной торговли наркотиками. Офицеры обратили внимание на машину, в которой находилась девушка и двое ее спутников. При осмотре в дамской сумочке стражи порядка обнаружили марихуану и другие психоактивные вещества.

Полицейские надели на подозреваемую наручники и посадили ее в свой автомобиль. После этого офицеры отвезли жертву в безлюдное место, надругались над ней и оставили на улице. Девушку обнаружили знакомые, которые отвезли ее в больницу. Медики зафиксировали повреждения, характерные для изнасилования.

В отношении патрульных ведется внутреннее расследование, на время которого они отстранены от несения службы. Сами стражи порядка не отрицают, что имели половой контакт с потерпевшей, но утверждают, что все происходило с ее согласия.

22 января 2016 года сообщалось, что в Оклахома-Сити бывший полицейский офицер был осужден на 263 года заключения за совершение серии изнасилований. 29-летний Дэниэл Хольтцклоу был признан виновным в четырех эпизодах изнасилования первой степени тяжести и по 14 другим эпизодам. Он нападал на чернокожих женщин во время патрулирования.