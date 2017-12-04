Французская полиция разогнала борцов с негрофобией слезоточивым газом

Французская полиция на Северном вокзале Парижа разогнала слезоточивым газом группу бунтующих темнокожих, недовольных расследованием смерти одного из их товарищей. Кадры публикует Ruptly.

Протестующие прошли маршем по вокзалу, скандируя «Правосудие!». Полиции удалось выдавить их на улицу, где демонстрация продолжилась. Ее участники пояснили, что недовольны отношением полицейских к темнокожим: из-за жестокости во время задержания многие из них погибают.

«Наша цель — не обвинить полицию, а сказать: у нас нет причин доверять им, и каждый раз, когда они убивают одного из наших, мы вынуждены задумываться об истине и правосудии», — рассказал пресс-секретарь движения «Антинегрофобная бригада» Франко Лолья.

Возмущение бригады было вызвано смертью Массара Д., который умер из-за последствий сердечного приступа, случившегося, по некоторым сведениям, при задержании полицейскими. По первоначальным данным медиков, мужчина скончался из-за инфекции.