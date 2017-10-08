Во Франции задержан водитель-россиянин за попытку откупиться от полицейских

В ночь с 7 на 8 октября дорожные полицейские в городе Нант на западе Франции остановили автомобиль, несколько раз грубо нарушивший правила дорожного движения. Об этом сообщает Ouest France.

Водитель, который оказался гражданином России, чтобы избежать крупного штрафа, попробовал договориться со стражами порядка. Россиянин предложил каждому патрульному по 20 евро за то, чтобы его отпустили без составления соответствующего протокола.

В ответ полицейские скрутили незадачливого взяткодателя и отвезли его в главное полицейское управление города. Имя россиянина не уточняется.

Во Франции попытка подкупа полицейского (должностного лица) карается тюремным заключением на срок от двух до семи лет. В данном случае речь может идти о крупном штрафе и высылке из страны.