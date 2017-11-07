Во Франции невнимательный наркодилер перепутал полицейских с покупателями

Во французском городке Вандевр-ле-Нанси (Лотарингия) 17-летний торговец наркотиками принял четверых полицейских за своих клиентов и был схвачен стражами порядка. Об этом сообщает L'Est Republican.

Машина в которой находились четверо сотрудников отдела по борьбе с преступностью остановились на одном из паркингов. Одетые в штатское полицейские вышли из автомобиля, чтобы размяться. В этот момент их заприметил наркоторговец, промышляющий сбытом запрещенных препаратов в этом районе.

Он направился к стражам порядка, приняв их за покупателей и рассчитывая заключить сделку. Подойдя к группе офицеров почти вплотную, молодой человек понял свою ошибку. Он начал что-то бормотать и попытался ретироваться.

Такое поведение юноши показалось полицейским подозрительным. Они нагнали парня и обыскали его. В сумке торговца было обнаружено расфасованные в пакетики 70 доз кокаина и героина. Молодой человек был доставлен в полицейский участок, суд принял решение об его аресте.

Полицейские заявили, что это было самое легкое задержание в их жизни.