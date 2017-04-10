Полиция Манчестера провела спецоперацию против торговцев «зомби-спайсом»

Полиция британского города Манчестер провела спецоперацию против торговцев и потребителей наркотика, известного также как «зомби-спайс». Об этом сообщает The Guardian.

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Акция получила название «Операция "Мандера"», она проходила преимущественно на площади Пикадилли в центре города, где расположены большинство ночных клубов Манчестера. Только за сутки операции в полицию поступил 31 звонок, причем в 14 случаях сообщалось о передозировке. В общей сложности за время акции был арестован 51 наркоторговец.

«Зомби-спайс» — синтетический каннабиноид, который, как утверждают врачи, погружает принявшего его в состояние, в котором тот ведет себя как зомби. До 2016 года наркотик в Британии можно было свободно купить в магазинах и в интернете. Продавцы «зомби-спайса» утверждали, что эффект от его применения схож с эффектом от потребления каннабиса. Многие британцы до сих пор считают его разрешенной версией этого наркотика. По словам медиков, «зомби-спайс» вызывает галлюцинации, психозы, мышечную слабость и паранойю.