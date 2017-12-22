Пьяный петербуржец устроил стрельбу из игрушечного автомата у отдела полиции

В Петербурге 43-летний безработный, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, открыл стрельбу из игрушечного автомата напротив отделения полиции. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщает spb.kp.ru.

«Он [петербуржец] вышел на улицу и у дома номер 2/3 по Тамбасова устроил стрельбу. Мужчина с автоматом сильно напугал прохожих, которые слышали выстрелы, и местных жителей, которые проснулись от шума. Причем стрелял он прямо напротив отделения полиции», — говорится в сообщении.

Около трех часов ночи полицейские задержали стрелка, изъяли у него автомат, а его самого отправили в участок — до вытрезвления.

«Автомат оказался игрушечным. В результате происшествия никто не пострадал. Припаркованные во дворе автомобили никаких повреждений не получили», — сообщили изданию в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ноябре сообщалось, что в Петербурге четырехлетний мальчик принес в детский сад предмет, похожий на пневматическое оружие. Позже стало известно, что изъятый у ребенка пистолет оказался игрушечным — его ему подарили родители.

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