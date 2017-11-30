Маленький мальчик принес пистолет в детский сад Петербурга

Четырехлетний мальчик в Санкт-Петербурге принес в детский сад травматический пистолет, сообщается на сайте управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Ведомство проводит проверку.

Инцидент произошел в среду, 29 ноября. В тот день работница одного из петербургских детсадов позвонила в полицию и рассказала, что ребенок принес в учреждение предмет, похожий на огнестрельное оружие. Приехавшие на место полицейские подтвердили, что это пистолет, и изъяли его. Он направлен на экспертизу.

Сотрудники МВД выясняют обстоятельства произошедшего, с родителями мальчика проведена профилактическая беседа о правилах обращения с оружием. По результатам проверки будет решаться вопрос о принятии процессуального решения, говорится в сообщении пресс-службы.

В середине октября в Сыктывкаре 13-летний подросток принес в школу пневматический пистолет. Во время игры с оружием был ранен одноклассник подростка, он получил ранения в области скулы и века.



