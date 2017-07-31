Пенсионер связал игравших на крыше его гаража подростков в Подмосковье

В подмосковной Коломне пенсионер, угрожая пневматическим пистолетом, связал подростков 13 и 14 лет за то, что они играли на крыше его гаража. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщает mk.ru.

Инцидент произошел 27 июля в гаражно-строительно кооперативе «Строитель-1». 71-летний мужчина услышал, что по крыше его бокса кто-то бегает. Когда он вышел на улицу, то обнаружил наверху соседнего строения двух мальчиков, неподалеку стояли их велосипеды.

Угрожая пневматическим пистолетом, пенсионер привязал подростков к столбу. Пока мужчина завозил велосипеды мальчиков в свой гараж, они сбежали. Дети обратились в местную больницу, сотрудники которой позвонили в полицию.

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело о незаконном лишении человека свободы, не связанном с его похищением.

В конце июня в Якутске продавец магазина заклеил скотчем рот и замотал руки семилетнему ребенку, укравшему шоколад. Мужчина освободил мальчика после того, как за него вступилась покупательница. 35-летний продавец был арестован, он признал вину в полном объеме. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего»).