Якутский продавец заклеил ребенку рот скотчем за кражу шоколада

В Якутске продавец магазина заклеил скотчем рот и замотал руки семилетнему ребенку, укравшему шоколад. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета по республике Саха (Якутия).

Возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 127 УК РФ («Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего»). 35-летний продавец взят под стражу. Он признал вину в полном объеме.

Инцидент произошел утром 16 июня. Продавец небольшого магазина, расположенного на улице Кузьмина, обнаружил кражу, после чего он «с применением физической силы в течение 10 минут» удерживал второклассника в подсобном помещении. Мужчина освободил мальчика после того, как за него вступилась покупательница. Девушка также сняла происходящее на видео.

Следователи установили, что продавец ранее судим не был. Он не имеет постоянного места жительства и регистрации.

Видео: Crim Yakutia / YouTube



