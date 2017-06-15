Француз примотал жену скотчем к рельсам перед приближающимся поездом

Во Франции мужчина примотал свою супругу скотчем к рельсам перед приближающимся поездом. После того, как женщина погибла, он покончил с собой, сообщает Le Parisien.

Убийство было совершено в департаменте Эр и Луар в ночь на понедельник, 12 июня, однако известно о нем стало только сейчас.

Полицейские обнаружили фрагменты тела женщины. На руках и ногах остались следы клейкой ленты. Поблизости был найден труп мужчины. Рядом с путями была припаркована машина супругов.

Сотрудники правоохранительных органов установили личности погибших. Ими оказались 34-летняя Эмили и 37-летний Гийом. Они состояли в браке около двух лет. У пары был один общий ребенок и еще трое детей от других браков.

Отмечается, что незадолго до случившегося Эмили и Гийом стали жить раздельно. Как сообщает издание, последние три года мужчина нигде не работал и страдал от депрессии.

В три часа утра 12 июня он позвонил родственникам и попросил присмотреть за детьми. Потом он забрал жену из ее дома. Следователи выясняют мотивы преступника.