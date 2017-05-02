Беженец погиб на крыше поезда при попытке уехать в Британию

Неизвестный мигрант погиб на парижском вокзале. Он пытался доехать до Великобритании на крыше поезда Eurostar, но его ударило током. Об этом сообщает Le Parisien.

Полицейские сообщили изданию, что мужчина попал в объективы камер видеонаблюдения примерно в пять утра по местному времени (6:00 мск), когда перелезал через забор терминала поездов дальнего следования. Он залез на крышу железнодорожного состава и скончался через нескольких секунд.

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Подачу тока отключили, чтобы спасатели смогли снять тело мужчины. Как сообщил источник издания, опознать его будет трудно из-за сильнейших ожогов. Из-за этого инцидента возникли перебои с пассажирским сообщением на территории страны.

Множество мигрантов, точное число которых не поддается подсчету, погибли при попытке перебраться на территорию Соединенного Королевства. Они тонули, задыхались, их сбивали поезда. В 2015 году компания Eurostar оборудовала тоннель под Ла-Маншем беспилотниками с тепловизорами, чтобы вычислять нелегалов.