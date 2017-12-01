Полицейские изъяли у четырехлетнего ребенка игрушечный пистолет

Изъятый у четырехлетнего воспитанника петербургского детского сада пистолет оказался игрушечным — его ему подарили родители. Об этом сообщает пресс-служба городского уполномоченного по правам ребенка со ссылкой на информацию из отдела по делам несовершеннолетних Петербурга.

В сообщении сказано, что пистолет был отправлен на экспертизу, результаты которой показали, что он не настоящий и даже не был заряжен пластмассовыми пульками, поэтому не представлял никакой угрозы для детей.

Сходство игрушки с пневматическим оружием объясняется его высокими качеством и стоимостью — он обошелся семье в 11 тысяч рублей. «Игрушечный пистолет похож на настоящую пневматику и ввел в заблуждение даже взрослых», — уточняется в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что 29 ноября маленький мальчик принес в детсад предмет, похожий на пневматическое оружие. Воспитательница вызвала полицию, пистолет был изъят и отправлен на экспертизу, а с родителями провели профилактическую беседу о правилах обращения с оружием.

