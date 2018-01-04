Пьяный калининградец угнал машину и перевоплотился в таксиста

Полиция Калининграда задержала мужчину, который 1 января угнал у местной жительницы автомобиль, а по пути домой принял решение заняться частным извозом. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

«Потерпевшая всю ночь работала на корпоративах, а когда рано утром вернулась домой передохнуть, забыла ключи от машины в замке водительской двери. Кроме того, женщина оставила в салоне дорогостоящее музыкальное оборудование для ведения праздников и документы на транспортное средство — владелица так и не смогла вспомнить государственный регистрационный номер своего автомобиля», — сообщили в МВД.

Следственно-оперативная группа полиции установила, что машина была похищена незадолго до того, как женщина обнаружила пропажу. Инспекторам ГИБДД удалось оперативно задержать автомобиль на окраине города. В салоне находился водитель, пассажир и такса.

Оказалось, что угон совершил ранее судимый 35-летний калининградец. «Мужчина после новогодней ночи направлялся домой, когда заметил припаркованный автомобиль с торчащими из замка двери ключами. Злоумышленник решил воспользоваться случаем и доехать на чужом автомобиле до дома. В процессе езды угонщику пришла в голову идея немного подзаработать частным извозом. Водитель забрал из дома свою собаку и поехал развозить ничего не подозревавших клиентов», — заявили правоохранители.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса («Угон»), а также статьи 264.1 («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»). Полицейские установили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, а ранее был лишен водительских прав за пьяную езду.

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