Селянин в Ленобласти отвез картошку отцу на угнанном тракторе и попал под арест

В Ленинградской области оперативники задержали 43-летнего жителя деревни Вахнова Кара, который в нетрезвом состоянии угнал трактор «Беларус» с территории молочного завода в соседнем поселке. Об этом пишет 47news.ru.

«Фура привезла корма, ворота остались открыты, а он взял трактор и угнал. Поехал на нем домой, инструменты отвозил, "болгарку", а отцу картошку перевез», — рассказала изданию об обстоятельствах происшествия директор предприятия «Агрофирма Рассвет» Анна Мацерушка.

Через два часа мужчина вернул транспортное средство, припарковав его у ворот молокозавода, и отправился домой. Там угонщика настигли стражи порядка. «У нас тут все друг друга знают», — разъяснила женщина причину раскрытия преступления по горячим следам.

На мужчину завели уголовное дело за неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения (статья 166 УК РФ). В настоящее время он помещен под арест до избрания меры пресечения на время расследования. Подозреваемый, как предполагается, уже имел проблемы с законом.

28 июня пьяный житель Москвы угнал уборочный трактор с автобазы на Огородном проезде на северо-востоке города и попал на нем в ДТП. Мужчина столкнулся с такси на Шереметьевской улице и попытался скрыться с места происшествия.



