Пьяная австралийка попала в аварию в прямом эфире

Hue / Telegram

Австралийская полиция опубликовала видео с телефона пьяной девушки, транслировавшей поездку на машине в прямом эфире. На ролик обратил внимание Telegram-канал Hue.

Полиция штата Виктория опубликовала видео, чтобы показать опасность пьяного вождения и управление автомобилем с мобильным телефоном в руках.

Девушка проехала по дорогам австралийского штата Виктория и транслировала происходящее в социальной сети Snapchat. Поездка закончилась тем, что 19-летняя австралийка вылетела на обочину и разбила экран телефона. Девушка отделалась ушибами и ссадинами. Содержание алкоголя в ее крови в три раза превышало допустимую норму и составляло 1,6 промилле, сообщает издание Metro.

В декабре 2017 года она предстала перед судом за управление машиной в нетрезвом виде, превышение скорости, опасное вождение и использование мобильного телефона за рулем. Тогда ее лишили прав на год и четыре месяца и оштрафовали на две тысячи австралийских долларов (приблизительно 90 тысяч рублей).

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