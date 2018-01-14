Виляющего по дороге неадекватного водителя засняли под Воронежем

moe-online.ru

Воронежский портал «Моё! Online» опубликовал на YouTube видео с авторегистратора, на котором зафиксировано грубое нарушение правил дорожного движения водителем «Нивы». По данным издания, ролик получил лидер регионального общественного движения «Дорожный контроль» Вадим Серов, затем он был распространен в закрытой группе в Telegram.

На кадрах видно, как «Нива» выезжает с края проезжей части. Какое-то время водитель легковушки едет по середине дороги, затем цепляет обочину, а после выезжает на встречную полосу. Через несколько сот метров он сворачивает с улицы и на какое-то время останавливается на середине дороги.

По словам автора ролика, на «Ниве» был установлен автомобильный номер с тремя буквами «м». Он также считает, что водитель был пьян, но и не исключает, что ему могло стать плохо. Запись была сделана в районе поселка Дальние Сады на окраине Воронежа.

На официальных страницах «Дорожного контроля» в социальных сетях этого видео нет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!