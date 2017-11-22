Два уральских полицейских сгорели во время погони за лихачом

Два сотрудника ДПС, которые преследовали автомобиль, погибли в результате ДТП в Свердловской области. Об этом в среду, 21 ноября, руководитель пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых сообщил РИА Новости.

«Трагедия произошла на территории Свердловской области, недалеко от города Полевского. Наряд ГИБДД преследовал, по предварительным данным, легковой автомобиль "Жигули" 8-й модели. В этот момент в автомобиль ДПС въехало другое транспортное средство. Предположительно, удар пришелся в область бензобака», — сказал Горелых.

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Представитель регионального управления МВД отметил, что от удара патрульный полицейский автомобиль перевернулся и вспыхнул. «Лихача в "восьмерке" через некоторое время удалось задержать», — уточнил Горелых.

28 августа стало известно, что в Краснодаре автомобилист, который уходил от полицейской погони, выстрелил из карабина в лобовое стекло машины ДПС.