Сбивший человека Gelandewagen спровоцировал массовую драку в Сочи

Водитель Gelandewagen, подозреваемый в участии в массовой драке в Сочи, в результате которой два человека попали в больницу, объявлен в розыск. Об этом в понедельник, 25 декабря, источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором черный внедорожник Mercedes Gelandewagen сбивает на перекрестке человека. Затем между потерпевшим, водителем, пассажирами машины и находящимися поблизости людьми начинается драка.

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В соцсетях пишут, что инцидент произошел в Сочи на улице Воровского в ночь на 22 декабря. Конфликт возник в местном магазине между компанией покупателей и группой молодых людей, проезжающих мимо на внедорожнике. От словесной перепалки в помещении ссора переросла в драку на улице. Позже водитель машины сбил оппонента.

Как сообщили в управлении МВД России по Краснодарскому краю, в результате драки два человека были доставлены в больницу. Позже в пресс-службе управления здравоохранения администрации города уточнили, что один пострадавший после осмотра был отпущен домой, второй в настоящее время находится в больнице в удовлетворительном состоянии, его жизни ничто не угрожает.

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