Полицейский сбил женщину на Петровке, 38

Сотрудник полиции сбил женщину возле здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38; страж порядка находился за рулем служебного автомобиля. Об этом источник в правоохранительных органах столицы сообщил газете «Московский Комсомолец».

По словам источника, авария произошла 1 декабря на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшую с сотрясением мозга увезли в больницу.

«Опьянение у полицейского водителя не выявлено. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП», — прокомментировали ситуацию в столичном главке МВД. Полицейские также отметили, что в момент аварии машина следовала с включенным спецсигналом и проблесковым маячком.

20 ноября стало известно, что пьяный сотрудник полиции сел за руль и сбил пешехода в городе Рассказово под Тамбовом. От полученной черепно-мозговой травмы пострадавший скончался в машине скорой помощи.