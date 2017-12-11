Сбитый машиной сибиряк восстал для защиты почтальона от грабителя

Полиция задержала подозреваемого в неудачной попытке ограбления женщины-почтальона в поселке Железнодорожный Новосибирской области. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщила пресс-служба областного управления МВД.

Почтальон разносила пенсии в сопровождении знакомого, когда автомобиль Toyota сбил ее спутника, а вышедший из машины водитель попытался отобрать у женщины сумку со 180 тысячами рублей, угрожая ей гаечным ключом. Несмотря на травмы, пострадавший поднялся после наезда и отразил атаку грабителя.

Злоумышленник поспешил ретироваться, но спутник почтальона успел разбить заднее стекло уезжавшему автомобилю. По этой примете удалось разыскать и задержать подозреваемого. Вместе с ним в машине находилась 21-летняя девушка. Задержанный оказался ранее судимым за разбойное нападение. Выяснилось, что парочка была знакома с почтальоном.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).

9 декабря сообщалось о грабителе из Норильска, который поживился двумя тюбиками зубной пасты. Он ворвался в магазин и, угрожая продавщице пистолетом, потребовал открыть кассу. В это время мимо торговой точки проходила женщина, и у преступника при виде свидетеля сдали нервы — он разбил витрину, схватил товар и выбежал на улицу. После его задержания выяснилось, что его добычей стала зубная паста.