В Петербурге грабители с ножом отобрали у курьера пиццу

В Санкт-Петербурге двое мужчин задержаны за нападение с ножом на разносчика пиццы. Об этом в среду, 29 ноября, сообщается на сайте главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ночь на вторник на улице Десантников двое мужчин напали на курьера доставки еды с ножом, отобрали сумку с пиццей и скрылись. Но вскоре были задержаны сотрудниками полиции.

«Злоумышленники были задержаны по приметам и сообщению потерпевшего. В отношении них возбуждено уголовное дело о разбое», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавший курьер — 26-летний гражданин одной из среднеазиатских республик, а задержанные — жители Красносельского района Санкт-Петербурга, каждому из них по 29 лет.

В марте трое москвичей в масках отобрали у разносчика две пиццы, которые заказали сами. А в июле безработный житель Саратова с ножом забрал у курьера роллы, для того чтобы устроить семейный праздник.