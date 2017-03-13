Трое в масках отняли у курьера две пиццы на востоке Москвы

Столичные полицейские задержали троих москвичей в возрасте от 20 до 23 лет, подозреваемых в хищении у курьера двух коробок с пиццей. Об этом в понедельник, 13 марта, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

«В отдел полиции поступило сообщение о грабеже от работника службы по доставке еды. Заявитель рассказал, что приехал на адрес доставки к одному из домов по улице Знаменская. К нему подошли трое неизвестных в черных масках, похитили две коробки с пиццей и скрылись», — говорится в сообщении.

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По версии следствия, подозреваемые сами заказали пиццу и похитили ее у курьера. В настоящее время трое молодых людей находятся под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»).

21 октября 2016 года стало известно, что в центре столицы неизвестные с бейсбольной битой отобрали у курьера четыре коробки с пиццей и деньги.

Нападение было совершено 20 октября в доме, расположенном на улице Рождественской. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали на лестничной площадке двух молодых мужчин. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о разбое.