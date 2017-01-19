Британец в костюме пивной бутылки украл пиццу

Британская полиция разыскивает человека в костюме пивной бутылки за кражу пиццы. Об этом сообщает издание Barry and District News.

Инцидент произошел в уэльском городе Барри во время празднования Нового года. Один из посетителей ресторана сети Papa John's пробрался в помещение для персонала, без разрешения взял две пиццы и ушел, не заплатив.

Происшествие сняла камера видеонаблюдения. На опубликованном полицией кадре мужчина в костюме пивной бутылки с прорезью для лица в горлышке крадется по ресторану, заполненному людьми в ярких праздничных нарядах.

В декабре сообщалось, что в США разыскивают мужчину, который грабит банки в костюмах киногероев, в том числе Дарта Вейдера из «Звездных войн» и Черной пантеры из фильмов Marvel. Преступника окрестили Бандитом с Comic-Con.