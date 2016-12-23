Человек в костюме Дарта Вейдера ограбил банк в США

В США разыскивают мужчину, который грабит банки в костюмах киногероев. Об этом сообщает телеканал CBS Denver.

В правоохранительных органах подозревают, что за двумя ограблениями, совершенными в штате Колорадо в течение декабря, стоит один и тот же человек. Его лица никто не видел, потому что и в том, и в другом случае на нем была маска популярного персонажа. Преступника окрестили «Бандит с Comic-Con».

9 декабря в банк в городе Луисвилль, штат Колорадо, ворвался мужчина в маске героя Marvel Черная пантера. Он потребовал деньги, а затем убежал с добычей.

21 декабря аналогичное преступление было совершено в городе Литтлтон, однако на этот раз грабителем оказался человек в маске Дарта Вейдера из «Звездных войн». Он утверждал, что вооружен, но не показал оружие.

Свидетели утверждают, что грабителем был белый мужчина в возрасте от 20 до 30 лет, ростом около 180 сантиметров и не страдающий ожирением. Кроме маски, на нем были толстовка с капюшоном, темные штаны и перчатки.

В 2015 году сообщалось, что двое неизвестных в костюмах панд ограбили газетный киоск в британском графстве Линкольншир. Аналогичный случай произошел в Мексике, но там бандиты, напавшие на ювелирный магазин, были одеты в костюмы зомби.